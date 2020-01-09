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Леонардо Ди Каприо спас мужчину в Карибском море за несколько часов до возможной трагедии

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Леонардо Ди Каприо

Фото: ImagePressAgency/face to face/globallookpress

Яхта Леонардо Ди Каприо оказалась единственным судном, которое пришло на помощь упавшему в море мужчине.

24-летний пассажир, который выпал за борт круизного лайнера в Карибском море, оказался настоящим счастливчиком. На сигнал о помощи, который подал капитан, откликнулась яхта Леонардо Ди Каприо, который в компании Камилы Морроне отдыхал неподалеку — на острове Сен-Бартелеми. Актер с командой отправились на поиски тонущего человека, и им удалось его найти — спустя 11 часов после того, как тот упал в воду, и за несколько часов, как зашло солнце и на том же месте началась сильная гроза.

О счастливом спасении, которое случилось 30 декабря, пресса узнала только спустя 10 дней. То, что похожая на сценарий фильма история, рассказанная изданием The Sun, правдива, подтвердили источники издания DailyMail. Капитан судна признался, что оценивал шансы на спасение как «один на миллион».

Фото: globallookpress

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