Легендарный советский и российский режиссер Марлен Хуциев ушел из жизни в 93-летнем возрасте

Сегодня утром, 19 марта, не стало известного режиссера Марлена Мартыновича Хуциева. На днях его госпитализировали в Боткинскую больницу с диагнозом «желудочно-кишечное кровотечение». Марлена Мартыновича обнаружил в бессознательном состоянии его сын.
В конце прошлого года Хуциев отказался ложиться в больницу без жены Ирины Соловьевой, которая тоже была больна. В итоге их госпитализировали вдвоем и поместили в одну палату. 5 января Соловьева скончалась.
В этом году должна выйти новая картина Марлена Хуциева «Невечерняя». Это фильм-диалог двух писателей — Антона Чехова и Льва Толстого — по главным русским вопросам. Хуциев выступил режиссером и сценаристом фильма.
Passion.ru выражает соболезнования родным и близким Марлена Хуциева.
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!
Текст: Мария Мельникова
Фото: Anton Kavashkin, Pravda Komsomolskaya, Alexei Moschenkov, Viktor Chernov, Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press
Видео: Youtube.com / Россия 24