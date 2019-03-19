Легендарный советский и российский режиссер Марлен Хуциев ушел из жизни в 93-летнем возрасте

Сегодня утром, 19 марта, не стало известного режиссера Марлена Мартыновича Хуциева. На днях его госпитализировали в Боткинскую больницу с диагнозом «желудочно-кишечное кровотечение». Марлена Мартыновича обнаружил в бессознательном состоянии его сын.

В конце прошлого года Хуциев отказался ложиться в больницу без жены Ирины Соловьевой, которая тоже была больна. В итоге их госпитализировали вдвоем и поместили в одну палату. 5 января Соловьева скончалась.