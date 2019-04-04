Легендарный режиссер Георгий Данелия ушел из жизни в возрасте 88 лет

В Москве после длительной болезни не стало советского и российского кинорежиссера Георгия Данелия. Об этом «Новой газете» сообщили его родные.
Когда Георгий Николаевич попал в реанимацию, врачи ввели его в искусственную кому, чтобы стабилизировать дыхание. Но режиссер не смог справиться с болезнью.
Данелия родился 25 августа 1930 года в Тифлисе. Он снял такие известные и любимые миллионами россиян фильмы «Я шагаю по Москве» (1963), «Афоня» (1975), «Мимино» (1977) и другие. У него есть взрослые сын и дочь от предыдущих браков и три внучки.
Passion.ru соболезнует близким режиссера.
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Текст: Мария Мельникова
Фото: Pravda Komsomolskaya, Viktor Chernov, Ekaterina Tsvetkova, Natalya Loginova / Global Look Press