Легендарный режиссер Георгий Данелия ушел из жизни в возрасте 88 лет

В Москве после длительной болезни не стало советского и российского кинорежиссера Георгия Данелия. Об этом «Новой газете» сообщили его родные.

Когда Георгий Николаевич попал в реанимацию, врачи ввели его в искусственную кому, чтобы стабилизировать дыхание. Но режиссер не смог справиться с болезнью.