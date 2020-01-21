Испанский футболист Серхио Рамос и «самая сексуальная женщина в мире» Пилар Рубио снова станут родителями

Испанская телеведущая Пилар Рубио, супруга футболиста Серхио Рамоса, в эфире телепрограммы El Hormiguero сообщила о своей беременности. Малыш станет четвертым ребенком в семье. Срок — меньше трех месяцев, поэтому пол будущего наследника не знают пока даже его родители.

Защитник и капитан «Реал Мадрида» Серхио Рамос и «самая сексуальная женщина в мире» по версии испанского FHM Пилар Рубио встретились в 2012 году. Сейчас они воспитывают троих сыновей — Серхио (2014), Марко (2015), Алехандро (2018). Жена и дети часто поддерживает папу на матчах, а в сентябре минувшего года побывали с ним в центре искусств «Рейна-София» в Мадриде, где прошла премьера документального фильма производства Amazon Primer Video «El corazón de Sergio Ramos» о жизни звезды футбола.