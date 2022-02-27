Легендарные слова Бодрова о войне стали как никогда актуальны в современных реалиях
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Фото: Global Look Press
24 февраля 2022 года президент Российской Федерации объявил начало проведения специальной операции на Донбассе. Это заявление породило хаос в социальных сетях и побудило влиятельных личностей и звезд выразить свое мнение о событиях на Украине. Многие из них сочувствовали гражданам Украины и заявляли, что им «стыдно за свою страну».
Насколько чувство стыда в данной ситуации оправдано и стоит ли плохо отзываться о своей Родине? Ответ на этот вопрос лежит в произнесенных 20 лет назад словах российского режисера Сергея Бодрова, который трагично погиб в 2002 году.
«Во время войны нельзя говорить плохо о своих. Никогда. Даже если они неправы. Даже если твоя страна неправа во время войны, ты не должен говорить о ней плохо. Это очень старый, простой и примитивный принцип, но это так. Когда война не угрожает, когда война кончилась — тогда да, можно говорить: вот это было не так, и это было не так. Давайте постараемся, чтобы в будущем такого не было», – заявил он.
Фото и видео: kinopoisk.ru, Passion.ru