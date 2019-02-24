Легендарного режиссера Георгия Данелию ввели в искусственную кому

Накануне вечером известный советский и российский режиссер Георгий Данелия был госпитализирован после того, как пожаловался родным на одышку и боль в груди. Как призналась супруга Георгия Николаевича в комментарии телеканалу «Звезда», врачи диагностировали у него сначала пневмоторакс (скопление воздуха в легких), затем пневмонию. А сегодня выяснилось, что режиссера ввели в искусственную кому.
«Сейчас проводят обследования, следят за состоянием», — рассказала Галина Юркова-Данелия агентству ТАСС.
Данелия родился 25 августа 1930 года в Тифлисе. Он снял такие известные и любимые миллионами россиян фильмы «Я шагаю по Москве» (1963), «Афоня» (1975), «Мимино» (1977) и другие. У него есть взрослые сын и дочь от предыдущих браков и трое маленьких внуков.
Passion.ru желает Георгию Николаевичу скорейшего выздоровления и сил его близким.
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Текст: Мария Мельникова
Фото: Pravda Komsomolskaya, Viktor Chernov, Ekaterina Tsvetkova, Natalya Loginova / Global Look Press
Видео: Youtube.com / Москва 24