Легендарного режиссера Георгия Данелию ввели в искусственную кому

Данелия родился 25 августа 1930 года в Тифлисе. Он снял такие известные и любимые миллионами россиян фильмы «Я шагаю по Москве» (1963), «Афоня» (1975), «Мимино» (1977) и другие. У него есть взрослые сын и дочь от предыдущих браков и трое маленьких внуков.

Passion.ru желает Георгию Николаевичу скорейшего выздоровления и сил его близким.

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Текст: Мария Мельникова

Фото: Pravda Komsomolskaya, Viktor Chernov, Ekaterina Tsvetkova, Natalya Loginova / Global Look Press

Видео: Youtube.com / Москва 24