Легендарная певица Арета Франклин тяжело больна

По информации британского портала Daily Mail, знаменитая певица Арета Франклин находится на грани жизни и смерти и со дня на день может уйти в мир иной. Родственники звезды попросили поклонников помолиться за нее.
Последнее на данный момент выступление Франклин состоялось 2 ноября 2017 года в фонде Элтона Джона в Нью-Йорке.
Записанные в разные годы дуэты королевы соула с ее крестной дочерью Уитни Хьюстон, а также с Мэрайей Кэри, Энни Леннокс, Мэри Джей Блайдж и другими исполнителями были в 2007 году выпущены отдельным диском «Jewels in the Crown: All-Star Duets with the Queen». За два года до этого ей была вручена высшая награда США — Президентская медаль Свободы.
Фото: Ricky Fitchett, imago stock&people, Ron Sachs, Aude Guerrucci, Jerome Brunet. Chris Kleponis / Global Look Press
Видео: Youtube.com / ArethaFranklinVEVO