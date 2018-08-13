Легендарная певица Арета Франклин тяжело больна

По информации британского портала Daily Mail, знаменитая певица Арета Франклин находится на грани жизни и смерти и со дня на день может уйти в мир иной. Родственники звезды попросили поклонников помолиться за нее.

Последнее на данный момент выступление Франклин состоялось 2 ноября 2017 года в фонде Элтона Джона в Нью-Йорке.