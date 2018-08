Легендарная певица Арета Франклин тяжело больна

Записанные в разные годы дуэты королевы соула с ее крестной дочерью Уитни Хьюстон, а также с Мэрайей Кэри, Энни Леннокс, Мэри Джей Блайдж и другими исполнителями были в 2007 году выпущены отдельным диском «Jewels in the Crown: All-Star Duets with the Queen». За два года до этого ей была вручена высшая награда США — Президентская медаль Свободы.

Фото: Ricky Fitchett, imago stock&people, Ron Sachs, Aude Guerrucci, Jerome Brunet. Chris Kleponis / Global Look Press

Видео: Youtube.com / ArethaFranklinVEVO