Легендарная группа Spice Girls отправляется в тур без Виктории Бекхэм

Напомним, в последний раз Spice Girls выступили в полном составе на закрытии Олимпиады в Лондоне в 2012 году. Группа распалась в 2000 году — спустя два года после ухода из нее Джери Холлиуэлл, которая начала сольную карьеру. А в 2007 году «перчинки» в полном составе провели короткое концертное турне.

Фото: Romy Arroyo Fernandez, DyD Fotografos, Peter Kneffel, imago stock&people, Panoramic, Faye Sadou/AdMedia, HOCH ZWEI / Global Look Press