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Легендарная группа Spice Girls отправляется в тур без Виктории Бекхэм

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Группа Spice Girls

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Мел Би, Мелани Си, Эмма Бантон и Джери Хорнер объединились под старым названием.

После неудачной попытки трех участниц группы Spice Girls вновь спеть вместе под названием GEM певицы все-таки решили, что старый бренд в данном случает сработает намного лучше. На днях Мел Би, Мелани Си, Эмма Бантон и Джери Хорнер (в девичестве Холлиуэлл) объявили о гастролях по Великобритании. Однако пятая солистка коллектива Виктория Бекхэм с ними не поедет — во всяком случае, пока.

«Я надеюсь, что Виктория к нам все же присоединится. Будет очень жаль, если она этого не сделает», — сказала Мел Би в интервью телеканалу ITV.

Напомним, в последний раз Spice Girls выступили в полном составе на закрытии Олимпиады в Лондоне в 2012 году. Группа распалась в 2000 году — спустя два года после ухода из нее Джери Холлиуэлл, которая начала сольную карьеру. А в 2007 году «перчинки» в полном составе провели короткое концертное турне.

Фото: Romy Arroyo Fernandez, DyD Fotografos, Peter Kneffel, imago stock&people, Panoramic, Faye Sadou/AdMedia, HOCH ZWEI / Global Look Press

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