Легендарная группа Spice Girls отправляется в тур без Виктории Бекхэм

После неудачной попытки трех участниц группы Spice Girls вновь спеть вместе под названием GEM певицы все-таки решили, что старый бренд в данном случает сработает намного лучше. На днях Мел Би, Мелани Си, Эмма Бантон и Джери Хорнер (в девичестве Холлиуэлл) объявили о гастролях по Великобритании. Однако пятая солистка коллектива Виктория Бекхэм с ними не поедет — во всяком случае, пока.
«Я надеюсь, что Виктория к нам все же присоединится. Будет очень жаль, если она этого не сделает», — сказала Мел Би в интервью телеканалу ITV.
Напомним, в последний раз Spice Girls выступили в полном составе на закрытии Олимпиады в Лондоне в 2012 году. Группа распалась в 2000 году — спустя два года после ухода из нее Джери Холлиуэлл, которая начала сольную карьеру. А в 2007 году «перчинки» в полном составе провели короткое концертное турне.
Фото: Romy Arroyo Fernandez, DyD Fotografos, Peter Kneffel, imago stock&people, Panoramic, Faye Sadou/AdMedia, HOCH ZWEI / Global Look Press