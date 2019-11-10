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Легенда клубной Москвы Паша Фейсконтроль скончался в возрасте 38 лет

Вечером 9 ноября появились сообщения о смерти самого известного фейсконтрольщика.

В субботу, 9 ноября, пришло печальное известие — самый известный фейсконтрольщик столицы Паша Фейсконтроль (настоящее имя Павел Пичугин — прим.ред.) скончался в возрасте 38 лет. Как сообщают СМИ, днем у себя дома Павел почувствовал себя плохо и самостоятельно вызвал скорую помощь, однако, когда медики прибыли, молодой человек уже находился при смерти, спасти его не удалось. В разговоре с журналистами «360» MC Дмитрий Ежиков сообщил, что Паша не страдал от каких-либо заболеваний, отметив, что последний раз виделся с ним неделю или две назад: «Здоровье, понятно, у всех, кто в ночную работает, не очень хорошее. Такого, чтобы на что-то жаловался, — нет».

Изначально в СМИ фигурировала информация, что Паша умер от остановки сердца, однако его друг эту версию не подтвердил: «Пока нельзя еще точно ничего сказать, но врачи говорили „Подозрение на тромбоз“, потому что у него недавно была операция на колене».

Паша Фейсконтроль пришел в клубный бизнес в возрасте 16 лет — тогда юноша раздавал флаеры модного в те времена клуба «Титаник». Позднее молодого человека пригласили заняться фейсконтролем — в основном Паша работал в дорогих клубах. Личность Павла известна далеко за пределами МКАД — в свое время он не пропустил в развлекательное заведение Филиппа Киркорова и Наталью Водянову с подругой.

Паша Фейсконтроль упоминается в романах Сергея Минаева «Духless» и Фредерика Бегбедера «Идеаль», а «Дискотека Авария» и DJ Smash посвятили ему совместный трек.

Фото: Instagram

Видео: YouTube

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