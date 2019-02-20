Леди Гага разорвала помолвку с женихом и удалила все их совместные фото

Перед самой церемонией «Оскар» Леди Гага переживает проблемы в личной жизни. Она решила отменить свадьбу со своим агентом Кристианом Карино и, более того, пара рассталась. Причины такого поступка неизвестны, но сомнений нет — информацию подтвердил представитель звезды порталу Just Jared.

С Кристианом поп-дива начала встречаться зимой 2017 года, после того как рассталась со своим женихом, актером Тейлором Кинни. В октябре 2018-го стало официально известно об их помолвке.