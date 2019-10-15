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«Лечится, но комы не было»: семья Анастасии Заворотнюк впервые рассказала о ее болезни

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Анастасия Заворотнюк находится в одной из столичных клиник

Фото: Starface

Обращение близкие актрисы разместили на новой странице в соцсети.

Слухи о состоянии здоровья 48-летней звезды «Моей прекрасной няни» Анастасии Заворотнюк с новой силой возникают каждый день уже почти два месяца. Впервые о ее тяжелом заболевании заговорили в конце лета. Тогда сообщили, что у актрисы обнаружили неоперабельную опухоль головного мозга.

СМИ ежедневно публикуют сводки о состоянии здоровья Анастасии и дежурят у ее дома и медицинских учреждений, чтобы получить хоть какую-то информацию из первых уст. Но все это время семья Заворотнюк предпочитала хранить молчание.

Анастасия с мужем Петром Чернышевым

Фото: Starface

Несколько дней назад родные Анастасии Заворотнюк создали новую страницу в Instagram для поддержки актрисы. Однако социальная сеть не выдержала наплыва посетителей и заблокировала аккаунт. Теперь спустя время и после разблокировки родные актрисы сделали официальное заявление.

«Информация для всех неравнодушных: Анастасия действительно сейчас проходит курс лечения. При этом она не находилась в коме, никогда не была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, не впадала в состояние "сопора", потери памяти, измененного сознания, паралича или полной атрофии мышц. Все это выдумки. Правда в том, что есть заболевание и есть решительная цель его победить. Мы не просим ничего, кроме искренней молитвы от сопереживающих людей и УВАЖЕНИЯ к желанию близких не выносить на всеобщее обозрение детали болезни - это личное. И пусть Бог простит всех тех, кто спекулирует на этой теме, кто делает больно кричащими заголовками своих статей, придуманными "подробностями" и безосновательными прогнозами, кто позволяет себе всяческие провокации, обвинения в пиаре и осуждения родственников. Мы от души желаем никому не столкнуться с болезнью и не знать о ней никакой правды. А для тех, кто относится к ситуации с пониманием, мы обязательно будем здесь опровергать "сенсационные заявления" и "инсайдерскую информацию" от нечистоплотных СМИ. Благодарим за вашу поддержку!» — написали в Instagram (орфография, пунктуация и стилистика авторов в тексте сохранены, — прим. ред.).

Прочитать все новости о здоровье актрисы можно, перейдя по ССЫЛКЕ.

Фото: Instragram, Starface

Видео: Instagram

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