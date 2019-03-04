«Лечили не от того»: у 57-летнего Александра Пескова обнаружили рак, сообщают инсайдеры

Несколько дней назад шоумен Александр Песков лег в Боткинскую больницу на обследование, связанное с хроническим заболеванием. Ожидалось, что артист пробудет в заведении недолго. Однако врачи порекомендовали мужчине срочно сделать операцию.
«Если бы не успели еще день, то был бы летальный исход», — пояснил директор пародиста.
«И лечили не от того», — добавил он.
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Дорогие друзья! Проведенное врачами-специалистами ГКБ им. С.П. Боткина обследование артиста выявило серьезные нарушения в работе поджелудочной железы, требующие оперативного вмешательства. В результате была проведена сложная многочасовая операция. На данный момент состояние Александра Пескова оценивается как тяжелое и контролируется специалистами отделения анестезиологии-реанимации. После стабилизации показателей и улучшения состояния пациент будет переведен в отделение гепатопанкреатобилиарной хирургии. К сожалению, запланированные мероприятия с участием Александра Пескова переносятся до полного восстановления артиста. #александрпесков #peskovshow #здоровье #концерт #госпитализация
Подробности окружение юмориста не уточняет. Однако журналистам удалось выяснить, что за болезнь обнаружили врачи. У артиста рак поджелудочной железы, сообщает «Экспресс Газета», ссылаясь на надежные источники.
Обычно прогнозы врачей в подобных случаях неутешительны: болезнь проявляет себя на поздних стадиях, пациенты в среднем живут год-полтора.
Надеемся, что медики успели вовремя, и артист будет радовать зрителей своим творчеством еще много лет.
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Текст: Роза Ветрова
Фото: globallookpress