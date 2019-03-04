«Лечили не от того»: у 57-летнего Александра Пескова обнаружили рак, сообщают инсайдеры

Несколько дней назад шоумен Александр Песков лег в Боткинскую больницу на обследование, связанное с хроническим заболеванием. Ожидалось, что артист пробудет в заведении недолго. Однако врачи порекомендовали мужчине срочно сделать операцию.

«Если бы не успели еще день, то был бы летальный исход», — пояснил директор пародиста.

«И лечили не от того», — добавил он.