Минздрав и ЛДПР опровергли новость о смерти своего лидера Владимира Жириновского

СМИ сообщили, что 25 марта в 10:45 утра скончался Владимир Жириновский. На эту новость сразу же отреагировали приближенные политика.

«Мы категорически опровергаем ложь о смерти Владимира Жириновского. Буквально час назад врачи отправили Владимира Вольфовича на плановую процедуру. Его состояние стабильно. Никаких негативных перемен в его здоровье нет», — гласит официальное заявление ЛДПР. Оно было опубликовано в Telegram-канале фракции.

Сын политика, Минздрав, а также Спикер Госдумы Вячеслав Володин присоединились к заявлению, что новость о смерти — ложь. «Всех, кто переживает за здоровье Владимира Вольфовича Жириновского, хочу успокоить. Он жив. Состояние его действительно тяжелое. Сегодня ему сделали КТ. Мы за него переживаем, врачи борются за него. Он сам большой молодец. Давайте пожелаем ему скорейшего выздоровления», — написал Володин в своем Telegram-канале.

Напомним, что Жириновского, которому в апреле исполнится 76, госпитализировали 2 февраля с диагнозом COVID-19, с тех пор он находится в клинике.