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Лариса Гузеева сообщила о смерти матери

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Ларисы Гузеевой

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Мама 59-летней Ларисы Гузеевой умерла в возрасте 86 лет.

Сегодня Лариса Гузеева и ее дочь сообщили о смерти Альбины Андреевны, их мамы и бабушки.

«Ангел мой! Ангел мой! Ангел мой! Моя маленькая! Моя родная! Моя единственная! Царствия тебе Небесного», — написала актриса в своем блоге несколько минут назад.

«Прощай. ты навсегда в моем сердце», — написала ее дочь Ольга несколькими часами ранее.

Отношения между Альбиной Андреевной, ее дочкой и внучкой всегда были очень теплыми. Пожилая женщина переехала к дочери в Москву в 1997 году, с тех пор они даже все праздники старались отмечать вместе. «Все помню: как отдавала все самое лучшее, как писала в институте за меня рефераты, как натягивала утром на меня колготки/десятиклассницу!/, чтобы я поспала лишних две минуты! И сейчас, моя родная, мы не представляем жизни без Тебя», — признавалась Лариса.

О болезни пожилой женщины стало известно в начале октября, когда Лариса Гузеева опубликовала трогательный кадр из больницы, на котором была запечатлена Оля с бабушкой. «Мы тебя не отпустим!» — написала она тогда. На момент смерти этой красивой женщине было 86 лет.

Приносим искренние соболезнования.

Фото и видео: instagram

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