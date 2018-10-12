Лариса Гузеева сообщила о смерти матери

Сегодня Лариса Гузеева и ее дочь сообщили о смерти Альбины Андреевны, их мамы и бабушки.

«Ангел мой! Ангел мой! Ангел мой! Моя маленькая! Моя родная! Моя единственная! Царствия тебе Небесного», — написала актриса в своем блоге несколько минут назад.