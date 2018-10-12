Лариса Гузеева сообщила о смерти матери

Сегодня Лариса Гузеева и ее дочь сообщили о смерти Альбины Андреевны, их мамы и бабушки.
«Ангел мой! Ангел мой! Ангел мой! Моя маленькая! Моя родная! Моя единственная! Царствия тебе Небесного», — написала актриса в своем блоге несколько минут назад.
«Прощай. ты навсегда в моем сердце», — написала ее дочь Ольга несколькими часами ранее.
Отношения между Альбиной Андреевной, ее дочкой и внучкой всегда были очень теплыми. Пожилая женщина переехала к дочери в Москву в 1997 году, с тех пор они даже все праздники старались отмечать вместе. «Все помню: как отдавала все самое лучшее, как писала в институте за меня рефераты, как натягивала утром на меня колготки/десятиклассницу!/, чтобы я поспала лишних две минуты! И сейчас, моя родная, мы не представляем жизни без Тебя», — признавалась Лариса.
О болезни пожилой женщины стало известно в начале октября, когда Лариса Гузеева опубликовала трогательный кадр из больницы, на котором была запечатлена Оля с бабушкой. «Мы тебя не отпустим!» — написала она тогда. На момент смерти этой красивой женщине было 86 лет.
Приносим искренние соболезнования.
Фото и видео: instagram