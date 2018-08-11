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Квартиру мамы Ольги Бузовой ограбили на 6 миллионов рублей

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Ольги Бузовой

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Преступники вынесли из квартиры в Санкт-Петербурге деньги, украшения и другие ценные вещи.

Мама Ольги Бузовой, Ирина Александровна, пострадала от рук грабителей. Портал Super.ru сообщил, что из расположенной в центре Санкт-Петербурга квартиры Ирины Бузовой пропали деньги, украшения и ценные вещи общей стоимостью более шести миллионов рублей. Отмечается, что в числе украденного 9 тысяч евро и 10 тысяч долларов наличными деньгами. По предварительным данным, грабитель проник в квартиру через окно, сняв москитную сетку. Сама женщина не пострадала.

«Я сейчас нахожусь в туре по Черноморскому побережью. Мне в слезах позвонила мама и рассказала об ограблении. Вынесли все самые ценные и памятные для неё вещи - несколько пар часов, наличные, подарки от меня и Ани на сумму более 6 миллионов. Я как могу успокаиваю мамочку! Для меня самое главное, что с ней все в порядке. А все, что украли, пусть останется у них на совести! Я для мамы заработаю больше и сделаю все, чтобы она никогда ни в чем не нуждалась!»— прокомментировала случившееся Ольга Бузова.

Напомним, просторную квартиру с видом на набережную реки Мойки Ольга приобрела для мамы два года назад. В многочисленных интервью поющая телеведущая признавалась, что никогда не станет экономить на близких и сделает все, чтобы родные были счастливы.

Фото: instagram

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