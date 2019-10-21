Квартира за 120 миллионов рублей и кольцо с бриллиантом: в Сети обсуждают изменения в жизни Ольги Бузовой
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я выбрал вместо рекламы.
Долгое время после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым ведущая и певица Ольга Бузова жила в съемной квартире. Наконец звезда купила квартиру в Москве, и не какую-нибудь, а элитную — за 120 миллионов рублей на Мосфильмовской улице.
Делясь планами ранее, модница сообщила: площадь новой квартиры должна быть достойной, чтобы можно было оборудовать огромную гардеробную как у Кэрри Бредшоу из «Секса к большом городе».
Совсем скоро в апартаментах начнутся ремонтные работы, сообщает Super.
Другие источники передают: в личной жизни звезды тоже уже свершились изменения. Поговаривают, что скоро Ольга выйдет замуж, а ее тайная помолвка состоялась в Италии. В своем блоге Оля делится фотографиями и видеозаписями, в которых заметно кольцо на «том самом» пальце.
Судя по размерам камня, избранник Ольги — не бедный человек.
Его личность знаменитость не раскрывает, слухи о помолвке и покупке квартиры пока не комментирует.
Фото и видео: instagram
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