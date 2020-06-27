Ксения Собчак сообщила о нападении на свою съемочную группу: «Двое избиты, камеру разбили»

«Сейчас грузится видео-здесь плохая связь. На телефон мой героический помощник Лена успела снять и как заломали и стали бить Сергея,отобрали камеру и как толкнули на землю меня, и как били Филиппа ,бывшего послушника, который и рассказал нам историю которую мы расследуем, как над ним ,когда он был ребенком , издевались когда он был подростком в монастыре», — написала Ксения (прим. Passion.ru: орфография и пунктуация автора сохранены).

Похоже, что в жизни Ксении Собчак продолжается черная полоса — на днях телеведущая потеряла рекламный контракт с Audi из-за резких высказываний на тему расизма, а позднее сообщила о неудачном падении и переломе носа.