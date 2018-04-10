Ксения Собчак потратила 2,5 миллиона на роскошный отдых и ответила на критику

Новость о том, что Ксения Собчак потратила 2,5 миллиона на поездку в Тайланд, весь день не дает покоя российским СМИ. В Сети обсуждают траты журналистки, которая в этом году участвовала в президентских выборах и не спешит отказываться от политических амбиций. В ответ на критику Ксения написала в блоге пост, с помощью которого поставила на место тех, кто считает ее деньги.

«С упоением наблюдаю, как люди настойчиво пытаются навязать мне свое представление о том, как должен быть устроен мир. Главная свобода за которую я борюсь — это свобода и право быть собой. Быть по-настоящему свободным в несвободном мире это самая отчаянная революция, на которую способен Человек. Уникальность каждого и право на эту уникальность — это моя абсолютная ценность, моя религия. И желание толпы подстроить других людей под свое представление о том, какой должна быть "настоящая женщина" или "настоящий мужчина", кто такие "идеальные родители", кто такая "мать", "учитель", "бандит", "бомж", "монах" или "революционер", или как должен вести себя "настоящий политик" — это все на самом деле диалог с миром про свои страхи. Просто желание включить других людей в свой привычный шаблон мира. Потому как любой разрыв шаблона заставляет людей чувствовать себя некомфортно, занижает самооценку и вызывает чувство тревоги. Но мир прекрасен именно тем,что нет никакого "должно быть так" в этих вопросах. Должно быть так, как распорядитесь своей жизнью именно вы. И я не буду ложиться в ваши коробки с маркёрами — "светская львица", "журналист", "политик" и тд, несмотря на активное желание большинства меня куда-то уложить в своих представлениях обо мне и успокоиться. Эй, смотри товарищ! Вот кто-то там плывет по волнам, но одновременно летает, ползает и еще лазает по веткам! Кто это? Насекомое? Змея? Птица? Рыба? Давайте-ка срочно классифицируем! А вот мне плевать на чужие классификации, я не собираюсь в них вписываться», — написала она в блоге.