Ксения Собчак поддержала жителей Волоколамска после массового отравления школьников
Внимание всей страны приковано к событиям в Волоколамске. Рядом с городом находится мусорный полигон «Ядрово», и уже в течение пары недель многие жители чувствовали недомогание из-за сильного запаха, доносящегося со свалки.
Вчера более 50 детей из школы рядом с полигоном пожаловались учителям на головную боль и тошноту, и взволнованные родители, а также другие пострадавшие собрались у городской больницы на импровизированный митинг. Экс-кандидат в президенты РФ Ксения Собчак приехала на это собрание, чтобы выслушать горожан, а затем, по ее словам в Instagram, связалась с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым.
Более 50 школьников сегодня были госпитализированы в Волоколамске. Произошел очердной выброс,и даже ждать неделю до закрытия этого тела полигона -уже невыносимо. Главврач не выходил к людям полдня,и только личное мое присутствие заставило начать процесс забора крови у детей с проверкой на интоксикацию.Я дозвонилась до Андрея Воробьева-он поехал на полигон и далее приедет сейчас к нам,к больнице.Делаю все что могу,но к сожалению я пока не президент:(( #ЗакрытьЯдрово
«Плачущие дети и их родители, для меня — это не просто тяжело, это сигнал к действию! Я связалась с губернатором, который все-таки приехал и на свалку, и в больницу. Он был в кольце охраны и не сказал протестующим жителям ни слова, зато выступил перед телекамерами, пообещав закрыть полигон через неделю. Отсчет пошел. Они могут постараться обмануть меня, но я сделаю все, что от меня зависит — дети Волоколамска должны дышать чистым воздухом!» — сообщила Ксения Собчак (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).
Среди собравшихся была 10-летняя школьница по имени Таня, которая неожиданно для себя самой и для ее родных стала звездой интернета из-за спонтанного жеста - она подошла к губернатору, показала на него пальцем и провела рукой по горлу. «Я даже не знала, что меня снимают в тот момент, просто выразила свои эмоции. Губернатору я бы хотела сказать, чтобы он закрыл эту свалку. Невозможно больше дышать отравой, сегодня даже в школу я шла с респиратором. Это невыносимо», — заявила девочка в интервью журналу «Сноб».
Фото: Global Look Press, Instagram