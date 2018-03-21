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Ксения Собчак поддержала жителей Волоколамска после массового отравления школьников

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Ксения Собчак в Волоколамске
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Вчера в подмосковном Волоколамске произошла история, вызвавшая немалый резонанс не только в столице и области, но и по всей России. Почти 200 человек, в том числе дети, обратились в больницы из-за отравления... сероводородом, содержащимся в воздухе.

Внимание всей страны приковано к событиям в Волоколамске. Рядом с городом находится мусорный полигон «Ядрово», и уже в течение пары недель многие жители чувствовали недомогание из-за сильного запаха, доносящегося со свалки.

Вчера более 50 детей из школы рядом с полигоном пожаловались учителям на головную боль и тошноту, и взволнованные родители, а также другие пострадавшие собрались у городской больницы на импровизированный митинг. Экс-кандидат в президенты РФ Ксения Собчак приехала на это собрание, чтобы выслушать горожан, а затем, по ее словам в Instagram, связалась с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым.

«Плачущие дети и их родители, для меня — это не просто тяжело, это сигнал к действию! Я связалась с губернатором, который все-таки приехал и на свалку, и в больницу. Он был в кольце охраны и не сказал протестующим жителям ни слова, зато выступил перед телекамерами, пообещав закрыть полигон через неделю. Отсчет пошел. Они могут постараться обмануть меня, но я сделаю все, что от меня зависит — дети Волоколамска должны дышать чистым воздухом!» — сообщила Ксения Собчак (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).

Среди собравшихся была 10-летняя школьница по имени Таня, которая неожиданно для себя самой и для ее родных стала звездой интернета из-за спонтанного жеста - она подошла к губернатору, показала на него пальцем и провела рукой по горлу. «Я даже не знала, что меня снимают в тот момент, просто выразила свои эмоции. Губернатору я бы хотела сказать, чтобы он закрыл эту свалку. Невозможно больше дышать отравой, сегодня даже в школу я шла с респиратором. Это невыносимо», — заявила девочка в интервью журналу «Сноб».

Фото: Global Look Press, Instagram

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