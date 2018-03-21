Ксения Собчак поддержала жителей Волоколамска после массового отравления школьников

Внимание всей страны приковано к событиям в Волоколамске. Рядом с городом находится мусорный полигон «Ядрово», и уже в течение пары недель многие жители чувствовали недомогание из-за сильного запаха, доносящегося со свалки.

Вчера более 50 детей из школы рядом с полигоном пожаловались учителям на головную боль и тошноту, и взволнованные родители, а также другие пострадавшие собрались у городской больницы на импровизированный митинг. Экс-кандидат в президенты РФ Ксения Собчак приехала на это собрание, чтобы выслушать горожан, а затем, по ее словам в Instagram, связалась с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым.