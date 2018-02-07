Ксения Раппопорт вернулась к Юрию Колокольникову и собралась за него замуж
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По сообщениям российских СМИ, 43-летняя Ксения Раппопорт и 37-летний Юрий Колокольников воссоединились и даже хотят пожениться.
На днях в Москве состоялась премьера фильма «Лед», главную роль в котором сыграла молодая актриса Аглая Тарасова. Поддержать девушку пришла ее мама Ксения Раппопорт… вместе с экс-возлюбленным Юрием Колокольниковым.
Актеры позировали на красной дорожке и обменивались нежными взглядами. В итоге в Сети поползли слухи, что Ксения и Юрий снова вместе. Напомним, они расстались в 2015 году, а пару лет назад СМИ сообщили, что Раппопорт вышла замуж за ресторатора Дмитрия Борисова. Тем не менее звезда не подтвердила эту информацию.
Оказалось, не так давно Юрий подарил Ксении дом в Италии, и она не смогла устоять перед его предложением воссоединиться. «Довольно долгое время они были в неопределенном состоянии: то ли вместе, то ли врозь. Наверное, наконец поняли, что созданы друг для друга. Мы с дедом даже боимся уже что-то предположить или лишнее сказать. Я хотела, чтобы Ксения официально замуж вышла. Юре, видимо, для этого решения нужно было созреть», — рассказала мама актрисы Ирина Борисовна в интервью «Экспресс-газете».
Получается, Колокольников и Раппопорт собираются оформить отношения? Время покажет.
Фото: Global Look Press, East News