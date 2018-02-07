По сообщениям российских СМИ, 43-летняя Ксения Раппопорт и 37-летний Юрий Колокольников воссоединились и даже хотят пожениться.

На днях в Москве состоялась премьера фильма «Лед», главную роль в котором сыграла молодая актриса Аглая Тарасова. Поддержать девушку пришла ее мама Ксения Раппопорт… вместе с экс-возлюбленным Юрием Колокольниковым. Актеры позировали на красной дорожке и обменивались нежными взглядами. В итоге в Сети поползли слухи, что Ксения и Юрий снова вместе. Напомним, они расстались в 2015 году, а пару лет назад СМИ сообщили, что Раппопорт вышла замуж за ресторатора Дмитрия Борисова. Тем не менее звезда не подтвердила эту информацию.