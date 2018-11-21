Ксения Новикова подтвердила, что развелась с мужем

Ксения умолчала о том, действительно ли супруг был неверен ей, зато добавила, что они с Алексеем довольно давно не живут вместе. Что касается экс-возлюбленного Новиковой Андрея Середы, то он, по словам певицы, не торопится видеться с сыновьями Мироном и Богданом и обеспечивает их финансово не так часто, как это необходимо. Однако Ксения вовсе не жалуется – ей достаточно заработанных самостоятельно средств.

Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press, Instagram