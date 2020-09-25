Крысу наградили медалью за проявленную храбрость при поиске мин
Маленький грызун нашел 39 мин и 28 других веществ, исследовав территорию в 141 тысячу квадратных метров. Зверек по кличке Магава стал первым в мире животным, кроме собак, получившим эту награду, передает издание The Mirror.
Как отметил шеф комиссии Ян Маклафлин, мастерство, самоотверженность и храбрость крысы — это выдающийся пример.
При этом церемония награждения Магавы проходила онлайн. Глава комиссии, вручая медаль, рассказал, что на территории Камбоджи в период с 1975 по 1998 год было заложено до шести миллионов наземных мин. Помощь животных в поиске мин помогает спасти жизни людей.
На территории Камбоджи мины остались после многолетней гражданской войны в конце XX столетия.
Rat wins the world’s highest bravery award for sniffing out deadly landmines https://t.co/jz1m7NbSXC pic.twitter.com/TgMIqjtQni— Daily Mirror (@DailyMirror) September 25, 2020
Ранее в Италии собаку наградили за помощь во время пандемии коронавируса. Пес по кличке Луиджи получил почетное звание «первый среди равных».
Премию «Собачья верность» ежегодно получают собаки, доказавшие, что они действительно самые близкие и лучшие друзья человека.
Во время введенного в Италии карантина Луиджи стал связующим звеном сразу между двумя женщинами — матерью и дочерью, которые не могли отходить от своих домов на расстояние более 200 метров. Он передавал посылки от одной женщины другой.
Фото: Global Look Press
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