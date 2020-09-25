Крысу наградили медалью за проявленную храбрость при поиске мин

Маленький грызун нашел 39 мин и 28 других веществ, исследовав территорию в 141 тысячу квадратных метров. Зверек по кличке Магава стал первым в мире животным, кроме собак, получившим эту награду, передает издание The Mirror.

Как отметил шеф комиссии Ян Маклафлин, мастерство, самоотверженность и храбрость крысы — это выдающийся пример.

При этом церемония награждения Магавы проходила онлайн. Глава комиссии, вручая медаль, рассказал, что на территории Камбоджи в период с 1975 по 1998 год было заложено до шести миллионов наземных мин. Помощь животных в поиске мин помогает спасти жизни людей.

На территории Камбоджи мины остались после многолетней гражданской войны в конце XX столетия.