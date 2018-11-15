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Криштиану Роналду сделал предложение руки и сердца Джорджине Родригес?

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Джорджина Родригес и Криштиану Роналду с детьми

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Португальские СМИ трубят, что 33-летний Криштиану Роналду наконец решил остепениться.

15 ноября разу несколько источников сообщили популярной португальской газете Correio da Manha, что на днях самый известный футболист в мире Криштиану Роналду сделал предложение руки и сердца давней возлюбленной, модели Джорджине Родригес.

Впрочем, пока ни сами знаменитости, ни их представители не подтвердили эту информацию. Хотя в микроблогах Криштиану и Джорджины появилась одна и та же милая фотография с недавнего ужина в Лондоне — возможно, именно там и произошла помолвка.

Напомним, в ноябре прошлого года Джорджина родила бойфренду дочь Алану. Девушка активно участвует в воспитании еще троих старших детей спортсмена — сына Криштиану-младшего и близнецов Евы и Маттео. Модель также сопровождает возлюбленного в большинстве поездок на соревнования — например, летом этого года пара побывала в России на Чемпионате мира по футболу.

Фото и видео: Instagram

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