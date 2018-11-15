Криштиану Роналду сделал предложение руки и сердца Джорджине Родригес?

15 ноября разу несколько источников сообщили популярной португальской газете Correio da Manha, что на днях самый известный футболист в мире Криштиану Роналду сделал предложение руки и сердца давней возлюбленной, модели Джорджине Родригес.

Впрочем, пока ни сами знаменитости, ни их представители не подтвердили эту информацию. Хотя в микроблогах Криштиану и Джорджины появилась одна и та же милая фотография с недавнего ужина в Лондоне — возможно, именно там и произошла помолвка.