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Криштиану Роналду оштрафован на 19 миллионов евро за неуплату налогов

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Криштиану Роналду

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33-летний футболист предстал перед судом в Испании.

Сегодня, 22 января, один из лучших футболистов в мире Криштиану Роналду был вынужден явиться в суд в Мадриде, чтобы завершить долгое разбирательство по делу о неуплате им налогов. По информации португальской газеты El País, Роналду грозило от года до пяти лет тюрьмы — с учетом того, что ранее спортсмен свою вину полностью отрицал и не собирался идти на сделку со следствием. Он обвинял свой бывший клуб «Реал» в недостаточной защите своих интересов и грозился покинуть его в том числе и по этой причине (что в итоге и произошло в прошлом году).

В итоге португалец публично признал свою вину, и ему был вынесен приговор — 23 месяца тюремного срока и штраф в размере почти 19 миллионов евро. Однако по испанскому законодательству Криштиану не будет отбывать срок за решеткой — наказание вынесено условно.

Кстати, прошлой осенью футболисту пришлось столкнуться с обвинениями другого рода. Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал рассказ американки Кэтрин Майорги, которая заявила, что в 2009 году Криштиану напал на нее в одном из отелей Лас-Вегаса и изнасиловал. Полиция «Города грехов» возобновила расследование дела в отношении Роналду, и пока неизвестно, чем оно закончилось.

Напомним, Роналду является многодетным отцом — у него подрастают четверо детей от разных женщин, в том числе от суррогатных матерей: 8-летний Криштиану-младший, полуторагодовалые близнецы Ева и Маттео, а также годовалая дочь Алана от невесты Джорджины Родригес.

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Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram

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