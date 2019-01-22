Криштиану Роналду оштрафован на 19 миллионов евро за неуплату налогов

Сегодня, 22 января, один из лучших футболистов в мире Криштиану Роналду был вынужден явиться в суд в Мадриде, чтобы завершить долгое разбирательство по делу о неуплате им налогов. По информации португальской газеты El País, Роналду грозило от года до пяти лет тюрьмы — с учетом того, что ранее спортсмен свою вину полностью отрицал и не собирался идти на сделку со следствием. Он обвинял свой бывший клуб «Реал» в недостаточной защите своих интересов и грозился покинуть его в том числе и по этой причине (что в итоге и произошло в прошлом году).

В итоге португалец публично признал свою вину, и ему был вынесен приговор — 23 месяца тюремного срока и штраф в размере почти 19 миллионов евро. Однако по испанскому законодательству Криштиану не будет отбывать срок за решеткой — наказание вынесено условно.