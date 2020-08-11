Крестный отец принцессы Шарлотты женился на ее любимой учительнице
Фото: Paul Marriott, via www.imago-ima/www.imago-images.de/Globallookpress
У 5-летней принцессы Шарлотты в школе Thomas's Battersea есть любимая учительница Люси Ланиган-О’Киф. Однако теперь Люси стала для девочки еще роднее. Британские СМИ сообщили, что близкий друг принца Уильяма и, по совместительству, крестный отец его дочери Томас Ван Штраубензи и мисс Ланиган-О’Киф поженились. Журналисты People выяснили, что новоиспечённые супруги ждут ребенка. Источник уточняет, что свадьба состоялась 24 июля в Старой церкви Челси в Лондоне в окружении членов семей жениха и невесты. Пышное празднование с друзьями пара устроит позднее.
Томас Ван Штраубензи ранее был женат на леди Мелиссе Перси. Старший сын принцессы Дианы и принца Чарльза был шафером на церемонии бракосочетания лучшего друга, состоявшейся в 2013 году. Однако спустя три года после свадьбы супруги решили развестись.
Фото: Global Look Press
Видео: YouTube
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!