Крестный отец принцессы Шарлотты женился на ее любимой учительнице

У 5-летней принцессы Шарлотты в школе Thomas's Battersea есть любимая учительница Люси Ланиган-О’Киф. Однако теперь Люси стала для девочки еще роднее. Британские СМИ сообщили, что близкий друг принца Уильяма и, по совместительству, крестный отец его дочери Томас Ван Штраубензи и мисс Ланиган-О’Киф поженились. Журналисты People выяснили, что новоиспечённые супруги ждут ребенка. Источник уточняет, что свадьба состоялась 24 июля в Старой церкви Челси в Лондоне в окружении членов семей жениха и невесты. Пышное празднование с друзьями пара устроит позднее.