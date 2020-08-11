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Крестный отец принцессы Шарлотты женился на ее любимой учительнице

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Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми

Фото: Paul Marriott, via www.imago-ima/www.imago-images.de/Globallookpress

Близкий друг принца Уильяма Томас ван Штраубензи и Люси Ланиган-О’Киф ждут ребенка.

У 5-летней принцессы Шарлотты в школе Thomas's Battersea есть любимая учительница Люси Ланиган-О’Киф. Однако теперь Люси стала для девочки еще роднее. Британские СМИ сообщили, что близкий друг принца Уильяма и, по совместительству, крестный отец его дочери Томас Ван Штраубензи и мисс Ланиган-О’Киф поженились. Журналисты People выяснили, что новоиспечённые супруги ждут ребенка. Источник уточняет, что свадьба состоялась 24 июля в Старой церкви Челси в Лондоне в окружении членов семей жениха и невесты. Пышное празднование с друзьями пара устроит позднее.

Принцесса Шарлотта пошла в школу в 2019 году

Томас Ван Штраубензи ранее был женат на леди Мелиссе Перси. Старший сын принцессы Дианы и принца Чарльза был шафером на церемонии бракосочетания лучшего друга, состоявшейся в 2013 году. Однако спустя три года после свадьбы супруги решили развестись.

Фото: Global Look Press

Видео: YouTube

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