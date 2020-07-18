Крестная мать правнучки Алисы Фрейндлих найдена мертвой в отеле в центре Москвы

Постоянная гостья бесконечных телешоу на федеральных каналах и блогер с 360-ю тысячами подписчиков в 2019 году стала крестной матерью правнучки народной артистки СССР Алисы Фрейндлих. «Я рада, что Семья, глубоко уважаемая Мной, к которой отношусь с искренней теплотой и любовью, выбрали Меня. Выбрали Меня на такую ответственную роль - Крестной Мамы замечательной девочки, ПРАвнучки Великой Актрисы А.Б.Фрейндлих. Сонечка, ты взяла самое лучшее от своих Мамы и Папы, от дедушек и бабушек. Да-да-да, как видите по фото, Я готова вечно обнимать Алису Бруновну, Варвару, свою близкую подругу Анюту (мы вместе почти 20 лет!) и теперь уже Крестную Доченьку - Сонечку. Лешенька, родной, ты достойный мужчина, береги своих девочек, тебя тоже обнимаю!) Я люблю вас, люди Мои дорогие» (орфография, пунктуация и стилистика авторов в тексте сохранены, — прим. ред.), — рассказывала о событии Анна Амбарцумян.

Редакция Passion.ru приносит соболезнования родным и близким Анны Амбарцумян.