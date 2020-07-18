Крестная мать правнучки Алисы Фрейндлих найдена мертвой в отеле в центре Москвы
Фото: Instagram/@annaambqueen7
Утром 18 июля в номере одного из отелей в центре Москвы было обнаружено тело молодой женщины, сообщает РЕН-ТВ. После установления личности выяснилось, что погибшая — 26-летняя скандально известная психиатр, экстрасенс, сексолог Анна Амбарцумян. По сообщениям СМИ, на теле погибшей признаков насильственной смерти не обнаружено. Эксперты отмечают, что Анна скончалась за пять часов до того, как ее тело обнаружила охрана отеля.
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Ровно год назад родилась Сонечка - Моя Любимая Крестная Доченька! Я очень люблю ее и ее замечательных Родителей. Нас с Анютой @annatarasova свёл второй класс, а сегодня мы уже родные друг другу люди... Жизнь - удивительная штука! Я желаю нашей чудесной малышке Сонечке всегда быть такой радостной и счастливой, а красотой и обаянием Бог и так наградил крестницу❤️
Постоянная гостья бесконечных телешоу на федеральных каналах и блогер с 360-ю тысячами подписчиков в 2019 году стала крестной матерью правнучки народной артистки СССР Алисы Фрейндлих. «Я рада, что Семья, глубоко уважаемая Мной, к которой отношусь с искренней теплотой и любовью, выбрали Меня. Выбрали Меня на такую ответственную роль - Крестной Мамы замечательной девочки, ПРАвнучки Великой Актрисы А.Б.Фрейндлих. Сонечка, ты взяла самое лучшее от своих Мамы и Папы, от дедушек и бабушек. Да-да-да, как видите по фото, Я готова вечно обнимать Алису Бруновну, Варвару, свою близкую подругу Анюту (мы вместе почти 20 лет!) и теперь уже Крестную Доченьку - Сонечку. Лешенька, родной, ты достойный мужчина, береги своих девочек, тебя тоже обнимаю!) Я люблю вас, люди Мои дорогие» (орфография, пунктуация и стилистика авторов в тексте сохранены, — прим. ред.), — рассказывала о событии Анна Амбарцумян.
Редакция Passion.ru приносит соболезнования родным и близким Анны Амбарцумян.
Фото: Instagram/@annaambqueen7
Видео: Instagram/@annaambqueen7
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