Кожа девочки расплавилась от попадания тлеющих углей

Ребенок получил ожоги 18,5% лица и тела. Несчастный случай произошел 3 февраля 2020 года на ранчо ее 29-летнего отца Шэя, где он сжигал растения вдоль линии забора — это обычная сельскохозяйственная практика, позволяющая защищать землю от сорняков.

Угольки от костра, подхваченные ветром, попали на тело малышки, когда она играла рядом. Мужчина услышал крики дочери и подбежал. Он сразу начал снимать с нее загоревшуюся одежду и увидел, как кожа девочки буквально расплавилась.