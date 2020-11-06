Кожа девочки расплавилась от попадания тлеющих углей
Ребенок получил ожоги 18,5% лица и тела. Несчастный случай произошел 3 февраля 2020 года на ранчо ее 29-летнего отца Шэя, где он сжигал растения вдоль линии забора — это обычная сельскохозяйственная практика, позволяющая защищать землю от сорняков.
Угольки от костра, подхваченные ветром, попали на тело малышки, когда она играла рядом. Мужчина услышал крики дочери и подбежал. Он сразу начал снимать с нее загоревшуюся одежду и увидел, как кожа девочки буквально расплавилась.
November 6, 2020
Роуки доставили по воздуху в больницу в Лас-Вегасе, а затем — в больницу Университета Юты в Солт-Лейк-Сити, где ей сделали несколько операций, включая трансплантацию кожи.
Малышка оставалась в реанимации в течение 45 дней. Как объяснили родители, будущие операции дочери, вероятно, обойдутся семье в миллионы. По оценкам врачей, малышка проведет следующие десять лет на хирургическом столе: ей предстоит немало операций.
28-летняя мать девочки — парикмахер Меган — призналась, что они верят в лучшее: оптимистичное отношение дочери к происходящему вдохновило семью оставаться позитивными. «Она каждое утро сидит перед зеркалом и никогда не переживает за себя, — сказала Меган. — Она никогда не чувствует себя уродливой. Видя, как она справляется с этой проблемой, я тоже набираюсь сил».
Фото и видео: pixabay.com
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