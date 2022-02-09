Ковид, обширная пневмония: Владимира Жириновского подключили к ИВЛ?

9 ноября стало известно, что Владимир Жириновский попал в больницу с пневмонией. О его госпитализации сообщило агентство ТАСС. Сообщалось, что политик находится в тяжелом состоянии, у него подтвержден ковид, а поражение легких, по данным телеграм-канала Mash, достигло 50-75%.

Но в пресс-службе партии ЛДПР заявили, что их лидер чувствует себя нормально и работает. Правда, где именно работает, не уточнили.

Меж тем в СМИ появляются все новые сведения о состоянии здоровья Владимира Жириновского. Телеграм-канал «НеМалахов» даже сообщил, что из-за тяжести протекания заболевания политика подключили к ИВЛ. Но подтверждения этих сведений пока нет.

Владимир Жириновский ранее заявлял, что настолько боится коронавируса, что сделал прививки уже несколько раз.

Инфекционисты объяснили, что тяжелое течение COVID-19 у многократно привитого Жириновского объясняется бесполезностью «увлечения» вакцинацией. «Частая вакцинация, вне утвержденного графика, совершенно не обязательно должна увеличить эффективность. Поэтому 8 вакцин за 1,5 года могут давать такую же эффективность, как вакцинация по обычному вакцинальному плану, когда за 18 месяцев человека прививают трижды. Стандартная вакцинация по плану не дает 100% защиты от тяжелого течения COVID-19, максимальная эффективность для топовых вакцин показана на уровне 94-96%. Кто-то из адекватно привитых неизбежно попадает в эти 4-6%, и у них COVID-19 может протекать тяжело», — цитирует издание «Говорит Москва» главного врача Университетской клиники H-Clinic Данилу Коннова.