Ковид не единственный! Эксперт назвала еще 10 актуальных смертоносных вирусов
Причем эпидемии были с человечеством всегда. Если раньше раз в 100-200 лет появлялись бактериальные инфекции, в последние столетия нас атакуют в основном вирусы. Они мутируют и умеют противостоять лекарствам. Так какие существуют вирусы, кроме ковида? Об этом сообщила заместитель директора по медицине «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Сусанна Чуприна.
На первое место специалист определила бешенство, которое при проявлении симптомов обладает 100%-й летальностью. Данный вирус передается через укусы, со слюной зараженных животных и, проникая в организм человека, может привести к гибели в течение нескольких недель или месяцев. Наиболее частыми его носителями считаются лисы. Единственный способ спастись — пройти курс профилактической вакцинации.
В 90% случаев летальный исход происходит из-за Эболы, которую ранее называли геморрагической лихорадкой. Ее появление провоцируют 4 вируса, передающиеся при контакте с физиологическими (и патологическими) выделениями зараженных. Характерными симптомами являются сыпь на коже, понос, рвота, отказ печени и почек, кровотечения из всех мест. Схожими проявлениями и такой же летальностью обладает Марбург-вирус, отметила медик.
В свое время и оспа провоцировала эпидемии, тогда летальность достигала 90%, а сегодня этот вирус существует только в лабораториях. Лихорадка Луйо была зарегистрирована только у 5 человек, 4 из которых умерли, но, распространись она далее, последствия могли бы быть трагическими.
Посредством попадания на кожу человека выделений животных, больных обезьяним герпесом В, происходит поражение нервной системы и в 80% случаев наступает смерть. Начинается инфицирование с головных болей, температуры, слабости, мышечной боли, продолжается поносом и рвотой, одышкой, икотой, онемением кожи, нарушением дыхания и ведет к летальному исходу.
Вирус Нипах в последний раз был зафиксирован в Индии в 2021 году, причем от него нет лекарств, а летальность достигает 78%. Ученые не исключают, что он может стать следующей пандемией, которая унесет сотни тысяч жизней, заявила Сусанна Чуприна в беседе с «Доктор Питер».
На юге России, в Крыму, существует вариант геморрагической лихорадки — Конго-Крымской, вызванной инфицированием человека после укуса клеща и заражением скота грызунами. От последних страдают и жители Америки. Им угрожает Хантавирус с летальностью выше 50%. Из-за грызунов возникает и лихорадка Ласса, которая грозит смертью в половине случаев тяжелой болезни.
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