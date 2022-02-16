Ковид не единственный! Эксперт назвала еще 10 актуальных смертоносных вирусов

Причем эпидемии были с человечеством всегда. Если раньше раз в 100-200 лет появлялись бактериальные инфекции, в последние столетия нас атакуют в основном вирусы. Они мутируют и умеют противостоять лекарствам. Так какие существуют вирусы, кроме ковида? Об этом сообщила заместитель директора по медицине «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Сусанна Чуприна.

На первое место специалист определила бешенство, которое при проявлении симптомов обладает 100%-й летальностью. Данный вирус передается через укусы, со слюной зараженных животных и, проникая в организм человека, может привести к гибели в течение нескольких недель или месяцев. Наиболее частыми его носителями считаются лисы. Единственный способ спастись — пройти курс профилактической вакцинации.

В 90% случаев летальный исход происходит из-за Эболы, которую ранее называли геморрагической лихорадкой. Ее появление провоцируют 4 вируса, передающиеся при контакте с физиологическими (и патологическими) выделениями зараженных. Характерными симптомами являются сыпь на коже, понос, рвота, отказ печени и почек, кровотечения из всех мест. Схожими проявлениями и такой же летальностью обладает Марбург-вирус, отметила медик.