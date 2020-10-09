Кот с синяками под глазами, похожий на гремлина Гизмо, стал звездой в Сети

Многих удивили круги под глазами Гизмо. По мнению некоторых, на видео вовсе не кот, а его привидение: они считают, что животное скончалось, а его дух продолжает решать земные дела. «Этот кот выглядит так, как будто он умер несколько месяцев назад, а его дух еще не закончил дела на земле», - написал один из комментаторов. Кроме того, поклонники Гизмо дали его хозяину советы, как правильно нужно ухаживать за «гремлином».

Напомним, «Гремлины» - американский фантастический комедийный фильм ужасов 1984 года, снятый режиссером Джо Данте по сценарию Криса Коламбуса для студии Warner Bros.