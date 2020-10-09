Кот с синяками под глазами, похожий на гремлина Гизмо, стал звездой в Сети
Необычный кот, от имени которого вещает подросток, зарегистрирован на платформе под ником gizmothegremlin, ролики с его участием собрали по пять тысяч просмотров. Если раньше мальчик постил контент, где главным героем является сам, то в последнее время все чаще выкладывает видео с котом.
Одним из самых популярных роликов стало видео, где хозяин пушистого «находит» своего любимца в квартире, четвероногий приветствует его звуком «Мяу». Пост так понравился аудитории, что набрал 1,7 миллиона просмотров.
Парень раскрыл подписчикам секрет и объявил, что кота зовут Гизмо. Подросток видит в нем черты гремлина из одноименной серии фильмов. Пользователи при этом гадают о диагнозе Гизмо: по их словам, причиной необычных синяков могут быть уличные войны, которые тот пережил в юности, но не признается об этом.
Многих удивили круги под глазами Гизмо. По мнению некоторых, на видео вовсе не кот, а его привидение: они считают, что животное скончалось, а его дух продолжает решать земные дела. «Этот кот выглядит так, как будто он умер несколько месяцев назад, а его дух еще не закончил дела на земле», - написал один из комментаторов. Кроме того, поклонники Гизмо дали его хозяину советы, как правильно нужно ухаживать за «гремлином».
Напомним, «Гремлины» - американский фантастический комедийный фильм ужасов 1984 года, снятый режиссером Джо Данте по сценарию Криса Коламбуса для студии Warner Bros.
Фото и видео: TikTok / gizmothegremlin, pixabay.com
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!