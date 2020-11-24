Кот-манипулятор из мультфильма «Шрек» стал звездой в Сети

Каждый раз, когда ловит невинный взгляд Мастера По По, Дебора понимает, что питомец хочет угощений. Видео о том, как меняется мимика усатого, она опубликовала в социальных сетях. Пользователи мгновенно влюбились в животное.

«Все думают, что он самый очаровательный кот, - призналась хозяйка. - Я была так удивлена, когда он впервые начал смотреть на меня такими большими глазами». Как считает Дебора, хитрый пушистик научился манипулировать людьми, но чаще всего он просто сам берет те вещи, которые ему нужны, зная, что ему все сойдет с лап. «Он определенно настоящий Кот в сапогах - ему просто нужна шляпа», - добавила она.