Костенко и Тарасов перестали скрывать имя младшей дочери

«Ева! Обожаю это имя! Будьте счастливы», «Хорошее имя, всего самого хорошего вашей семье», «Следующая будет Челси?», «Надо было Милану назвать Челси», «Ева и Челси», «К Еве нужен Адам, в конце концов», — комментируют фолловеры.

А вам нравится имя Ева? А Милана и Ангелина?