Костенко и Тарасов перестали скрывать имя младшей дочери
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: Instagram Дмитрия Тарасова
32-летний футболист Дмитрий Тарасов и 25-летняя модель Анастасия Костенко назвали дочь «библейским» именем.
«Знакомьтесь — Ева Дмитриевна. Ровно месяц назад она появилась на свет и я теперь многодетный папуля. Спасибо любимая, я очень счастлив и ты знаешь, как я от этого кайфую. Будьте все у меня здоровы и счастливы, я вас люблю», — написал спортсмен в своем блоге.
«Ева! Обожаю это имя! Будьте счастливы», «Хорошее имя, всего самого хорошего вашей семье», «Следующая будет Челси?», «Надо было Милану назвать Челси», «Ева и Челси», «К Еве нужен Адам, в конце концов», — комментируют фолловеры.
А вам нравится имя Ева? А Милана и Ангелина?
Фото и видео: instagram
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