Кортеж Кейт Миддлтон и принца Уильяма сбил 83-летнюю старушку

Сегодня стало известно, что в минувший понедельник, 17 июня, случилась авария с участием королевской семьи. Кортеж Кейт Миддлтон и принца Уильяма, направлявшихся в Капеллу Святого Георгия в Виндзоре, сбил пожилую женщину, которая переходила дорогу. В трагедии участвовал один из мотоциклов полицейского сопровождения.

83-летняя Ирен Мэйор была доставлена а местную больницу с травмами и переломом костей таза. Британские СМИ сообщают, что она находится в тяжелом, но стабильном состоянии.

Кейт и Уильям, находившиеся в автомобиле, не заметили случившегося и узнали о трагедии позже. Представитель королевской семьи выступил с официальным обращением, а семейная пара связалась с семьей пострадавшей, предложив помощь на всех этапах, направила в госпиталь цветы и выразила надежду на встречу с Ирен после ее выздоровления.

Кто был виновником происшествия — пешеход или водитель — выясняет специальное ведомство.