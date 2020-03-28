Коронавирус у Тилля Линдеманна не подтвердился

В начале марта Тилль Линдеманн провел два больших концерта в Москве, а после возвращения в Германию у певца поднялась температура и развилась пневмония.

Стоит отметить, что о состоянии здоровья певца многочисленные российские зрители попытались узнать у Светланы Лободы, которой приписывают роман с с Тиллем. Певица предпочла не реагировать на провокационные комментарии в Instagram, однако опубликовала в Stories официальное заявление группы Rammstein.

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