passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Коронавирус у Тилля Линдеманна не подтвердился

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 9

Тилль Линдеманн

Фото: STAR-MEDIA/imago stock&people/Globallookpress

Представители группы Rammstein сообщили о состоянии здоровья певца.

В пятницу, 27 марта, немецкие СМИ сообщили о госпитализации лидера группы Rammstein, 56-летнего Тилля Линдеманна.

По информации источников, артист попал в реанимацию с коронавирусом, однако представители группы сообщили, что проведенные анализы не подтвердили диагноз. «Минувшим вечером Тилль Линдеманн был госпитализирован. Тиль провел одну ночь в отделении интенсивной терапии, и сегодня его переводят в другое отделение, потому что он чувствует себя лучше. Тест на коронавирус отрицательный», — говорится в Facebook коллектива.

В начале марта Тилль Линдеманн провел два больших концерта в Москве, а после возвращения в Германию у певца поднялась температура и развилась пневмония.

Стоит отметить, что о состоянии здоровья певца многочисленные российские зрители попытались узнать у Светланы Лободы, которой приписывают роман с с Тиллем. Певица предпочла не реагировать на провокационные комментарии в Instagram, однако опубликовала в Stories официальное заявление группы Rammstein.

Больше новостей о коронавирусе вы найдете в специальном разделе на Passion.ru.

Фото: Instagram, Globallookpress

Видео: YouTube

Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!