Коронавирус у Тилля Линдеманна не подтвердился
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Фото: STAR-MEDIA/imago stock&people/Globallookpress
В пятницу, 27 марта, немецкие СМИ сообщили о госпитализации лидера группы Rammstein, 56-летнего Тилля Линдеманна.
По информации источников, артист попал в реанимацию с коронавирусом, однако представители группы сообщили, что проведенные анализы не подтвердили диагноз. «Минувшим вечером Тилль Линдеманн был госпитализирован. Тиль провел одну ночь в отделении интенсивной терапии, и сегодня его переводят в другое отделение, потому что он чувствует себя лучше. Тест на коронавирус отрицательный», — говорится в Facebook коллектива.
В начале марта Тилль Линдеманн провел два больших концерта в Москве, а после возвращения в Германию у певца поднялась температура и развилась пневмония.
Стоит отметить, что о состоянии здоровья певца многочисленные российские зрители попытались узнать у Светланы Лободы, которой приписывают роман с с Тиллем. Певица предпочла не реагировать на провокационные комментарии в Instagram, однако опубликовала в Stories официальное заявление группы Rammstein.
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Фото: Instagram, Globallookpress
Видео: YouTube
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