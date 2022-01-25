Коронавирус скоро закончится? В ВОЗ спрогнозировали сроки завершения пандемии

Вчера, 24 января, Гебрейесус выступил с соответствующим заявлением на открытии 150-й сессии исполкома ВОЗ. «Мы сможем завершить COVID-19 как чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения на глобальном уровне», — сказал он.

На данный момент пандемия находится на критическом этапе, однако у мира есть инструменты для завершения этой острой фазы, пишет агентство «Прайм». «Мы не можем позволить ей и дальше затягиваться, скатываясь к панике или пренебрежению. У нас есть все инструменты, чтобы положить конец острой фазе этой пандемии. Но мы должны использовать их справедливо и разумно», — сказал гендиректор ВОЗ и предупредил, что для завершения заболевания необходимо вакцинировать 70% населения каждой страны.

Напомним, что в России коллективный иммунитет на сегодняшний день составляет 64,4%. При этом за последние сутки выявлено 65 109 новых заражений, из которых 19 509 приходится на Москву. Выздоровевших по всей стране насчитывается 21 714 человек, а количество летальных исходов составило 655 случаев.