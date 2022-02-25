Коронавирус отступает? С 28 февраля пожилым москвичам разблокируют транспортные карты

С соответствующим заявлением к гражданам обратился Сергей Собянин. «Сегодня я подписал указ, в соответствии с которым с понедельника, 28 февраля 2022 г., отменяется блокировка транспортных карт для всех москвичей старше 60 лет и граждан, имеющих хронические заболевания», — написал мэр Москвы сегодня в личном блоге.

Также требование о переводе 30% работников на удаленный режим работы из обязательного переводится в рекомендательное.