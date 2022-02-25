Коронавирус отступает? С 28 февраля пожилым москвичам разблокируют транспортные карты
С соответствующим заявлением к гражданам обратился Сергей Собянин. «Сегодня я подписал указ, в соответствии с которым с понедельника, 28 февраля 2022 г., отменяется блокировка транспортных карт для всех москвичей старше 60 лет и граждан, имеющих хронические заболевания», — написал мэр Москвы сегодня в личном блоге.
Также требование о переводе 30% работников на удаленный режим работы из обязательного переводится в рекомендательное.
Сергей Собянин также отметил, что ситуация с коронавирусом в столице продолжает улучшаться. «По сравнению с пиком конца января число новых случаев ковида уменьшилось более чем в 3 раза. Количество госпитализаций сократилось вдвое, в том числе по детям — на 80%. Стационары и поликлиники возвращаются к работе в обычном режиме и увеличивают плановый прием пациентов», — говорится в сообщении.
Напомним, что пиковое значение по заболеваемости в столице пришлось на 3 февраля, тогда заболели 26 904 человека. На сегодняшний день их количество сократилось до 3333. А по всей стране за последние сутки зарегистрировали 123 460 новых случаев.
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