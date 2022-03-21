Коронавирус не отступил! Гинцбург заявил, что говорить о завершении пандемии пока рано

Отвечая на вопрос о завершении пандемии, Александр Гинцбург заявил: «Во многих странах мира, наоборот, начинается новая волна. Если нам совсем абстрагироваться от окружающего мира, то у нас пока и от старой волны в день умирает более 400 человек. От какого еще заболевания в день умирает столько».

Так, в Китае, придерживающемся политики «нулевой терпимости» к коронавирусу, отмечен всплеск заболеваемости. Подобные показатели не фиксировались с начала 2020 года. 15 марта за сутки было выявлено 3602 случая коронавирусной инфекции, из них 3507 локальных и 95 ввозных, передают «РИА Новости».

В России за последние сутки выявлено 28 709 новых случаев заболевания. 61 938 человек выздоровели, 2187 госпитализированы, а 409 скончались. Лидирующим регионом по количеству инфицированных жителей оказалась Свердловская область — 1656 зараженных, на втором месте антирейтинга Санкт-Петербург — 1352, а 987 случаев зарегистрировали в Иркутской области. В Москве заболел 771 человек.