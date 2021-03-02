Королева красоты, найденная в детстве в аэропорту, отыскала биологическую мать

Ее удалось разыскать в августе 2020 года благодаря базе данных ДНК. «Я была готова к тому, что меня отвергнут и биологический отец, и биологическая мать. Но в итоге все произошло так, как я не могла представить», — описывает она волнение.

41-летняя женщина узнала, что ее отец погиб в 2004 году, даже не зная, что она родилась. Найдя мать, королева красоты выяснила свою настоящую историю. Ее отец был афроамериканцем, а мать — японкой. Пара познакомилась на военной базе Форт-Орд, и она родилась в больнице в Калифорнии. Мать отдала дочь соседке по комнате, так как не могла позаботиться о ней. Та должна была отвезти ее в агентство по усыновлению.

«Это огромное благословение — узнать, какой сильной и замечательной женщиной она оказалась. Однажды, когда мы все немного поправимся, надеюсь, сможем встретиться», — уточнила ее 65-летняя мать, которая не захотела называть имени.