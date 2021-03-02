Королева красоты, найденная в детстве в аэропорту, отыскала биологическую мать
Фото: instagram.com/elizabeth.hunterton
Хантертон завоевала титул «Мисс Невада» в 2004 году. Сейчас она работает в качестве генерального директора в организации, занимающейся проведением подобных мероприятий. Элизабет выросла в Рино, всегда знала, что ее удочерили, и всю юность верила: она пропавшая принцесса из королевской семьи.
Правда оказалась печальной: девочку нашли два пилота в аэропорту штата Невада в январе 1980 года. «Мне было около десяти дней от роду, — уточнила она. — Я всю свою жизнь пыталась понять, что я натворила за первую неделю жизни, чтобы в конечном итоге настоящие родители сказали: "Давай просто оставим ее в аэропорту"». Несмотря на то, что Хантертон выросла в любящей семье, она потратила годы на поиск биологической матери.
Ее удалось разыскать в августе 2020 года благодаря базе данных ДНК. «Я была готова к тому, что меня отвергнут и биологический отец, и биологическая мать. Но в итоге все произошло так, как я не могла представить», — описывает она волнение.
41-летняя женщина узнала, что ее отец погиб в 2004 году, даже не зная, что она родилась. Найдя мать, королева красоты выяснила свою настоящую историю. Ее отец был афроамериканцем, а мать — японкой. Пара познакомилась на военной базе Форт-Орд, и она родилась в больнице в Калифорнии. Мать отдала дочь соседке по комнате, так как не могла позаботиться о ней. Та должна была отвезти ее в агентство по усыновлению.
«Это огромное благословение — узнать, какой сильной и замечательной женщиной она оказалась. Однажды, когда мы все немного поправимся, надеюсь, сможем встретиться», — уточнила ее 65-летняя мать, которая не захотела называть имени.
Фото: Instagram/@elizabeth.hunterton
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