Королева Елизавета II в седьмой раз станет прабабушкой
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Официальный представитель Букингемского дворца сообщил о беременности старшей внучки монарха — 36-летней Зары Тиндалл.
Сегодня стало известно, что в британской королевской семье вновь ожидается прибавление. Внучка королевы Елизаветы Зара Тиндалл (в девичестве Зара Филлипс) беременна вторым ребенком — об этом сообщил The Guardian со ссылкой на представителя королевской семьи.
В Букингемском дворце сообщили, что королева и члены ее семьи были рады услышать эту новость.
Зара Тиндалл с 2011 года замужем за экс-капитаном сборной Англии по рэгби Майком Тиндаллом. Супруги воспитывают дочь Мию Грейс, появившуюся на свет в 2014 году. Известно, что предыдущая беременность Зары закончилась выкидышем в декабре 2016 года.
В данный момент у королевы Елизаветы пятеро правнуков. Шестым станет третий ребенок принца Уильяма и Кейт Миддлтон, который появится на свет уже в апреле этого года.
Фото: globallookpress