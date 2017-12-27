Официальный представитель Букингемского дворца сообщил о беременности старшей внучки монарха — 36-летней Зары Тиндалл.

Сегодня стало известно, что в британской королевской семье вновь ожидается прибавление. Внучка королевы Елизаветы Зара Тиндалл (в девичестве Зара Филлипс) беременна вторым ребенком — об этом сообщил The Guardian со ссылкой на представителя королевской семьи.

В Букингемском дворце сообщили, что королева и члены ее семьи были рады услышать эту новость.