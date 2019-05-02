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Король Таиланда женился на начальнице охраны

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я выбрал вместо рекламы.
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Маха Вачиралонгкорн и его избранница Сутхида Вачиралонгкорн

Фото: Bureau of the Royal Household
Новой королевой Таиланда стала генерал сухопутных войск королевского двора.

66-летний король Таиланда Рама Х (Маха Вачиралонгкорн) женился на своей избраннице — 40-летней начальнице своей охраны Сутхиде. Об этом сообщил Bangkok Post со ссылкой на заявление Королевского Бюро. Церемония бракосочетания прошла в Бангкоке 1 мая. Младшая сестра короля Маха Чакри Сириндхон и председатель Тайного королевского совета и бывший премьер-министр Таиланда генерал Прем Тинсуланон стали почетными свидетелями на свадьбе. На днях состоится церемония коронации нового монарха и его избранницы. Отметим, что Маха Ватчиралонгкон взошел на престол в 2016 году после смерти своего отца.

Свадьба короля Таиланда Рамы Х

Фото: East News

Сутхида стала четвертой супругой Мачи Вачиралонгкорна. Будущие супруги познакомились в 2012 году на одном из рейсов компании Thai Airways, в которой Сутхида работала бортпроводницей. Годом позднее будущая королева поступила на службу исполняющей обязанности командира охраны семьи принца Вачиралонгкорна. После церемонии бракосочетания Рама Х причислил супругу к особям королевских кровей и даровал ей титул Тануинг (Леди).

Текст: Наталья Емельянова

Фото: Bureau of Royal Household, Pool/Globallookpress, East News

Видео: YouTube/Guardian News

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