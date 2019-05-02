Король Таиланда женился на начальнице охраны

66-летний король Таиланда Рама Х (Маха Вачиралонгкорн) женился на своей избраннице — 40-летней начальнице своей охраны Сутхиде. Об этом сообщил Bangkok Post со ссылкой на заявление Королевского Бюро. Церемония бракосочетания прошла в Бангкоке 1 мая. Младшая сестра короля Маха Чакри Сириндхон и председатель Тайного королевского совета и бывший премьер-министр Таиланда генерал Прем Тинсуланон стали почетными свидетелями на свадьбе. На днях состоится церемония коронации нового монарха и его избранницы. Отметим, что Маха Ватчиралонгкон взошел на престол в 2016 году после смерти своего отца.