Король и королева Бутана снова стали родителями

Короля Бутана Джигме Кхесара Вангчука и его супругу Джецун Пему подданные ласково называют «Кейт и Уильямом Востока». В четверг, 19 марта, стало известно что у монаршей четы родился второй сын.

Малыш, который стал вторым претендентом на престол после своего старшего брата, появился на свет сегодня утром в Лингканском дворце в городе Тхимпху и стал подарком для папы, родившись в День отца. Имя сына короля пока не разглашается.