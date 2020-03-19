Король и королева Бутана снова стали родителями
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Фото: Globallookpress
Короля Бутана Джигме Кхесара Вангчука и его супругу Джецун Пему подданные ласково называют «Кейт и Уильямом Востока». В четверг, 19 марта, стало известно что у монаршей четы родился второй сын.
Малыш, который стал вторым претендентом на престол после своего старшего брата, появился на свет сегодня утром в Лингканском дворце в городе Тхимпху и стал подарком для папы, родившись в День отца. Имя сына короля пока не разглашается.
Фото: Globallookpress
Пара сыграла свадьбу 13 октября 2012 года. Впервые король Джигме Кхесар Вангчук и королева Джецун стали родителями 3 года назад, сына назвали Гьялси. О второй беременности королевы Бутана стало известно в декабре прошлого года, об этом подданным сообщил сам король.
Ранее король Джигме попадал в рейтинги самых стильных и сексуальных политиков и считался самым завидным женихом Азии. Джецун считается одной из самых красивых девушек в королевстве и самых эффектных жен политиков.
Фото: Globallookpress
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