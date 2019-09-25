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Копия папы: в Сети обсуждают новые фотографии подросшего сына Меган Маркл

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Принц Гарри, Меган Маркл и их сын

Фото: EastNews

Сын принца Гарри и Меган Маркл составил родителям компанию на встрече с архиепископом.

Маленький Арчи — сын 38-летней Меган Маркл и 35-летнего принца Гарри — уже готов составлять родителям компанию на деловых встречах. В эту среду королевское семейство поделилось фотографиями и видеороликом с визита к архиепископу Кейптауна.

Малыш, который отправился с родителями в тур по Южной Африке, вел себя прекрасно, без страха общался с хозяевами резиденции — Десмондом Мпило Туту и его дочерью.

Десмонд Мпило Туту — лауреат Нобелевской премии, которая была вручена ему в 1984 году за борьбу с расовой дискриминацией.

Подписчики блога королевской семьи отмечают, что малыш — просто копия папы.

Принцесса Диана, принц Гарри, принц Уильям, принц Чарльз

Фото: Joe Shelley Imapress/globallookpress

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram, eastnews, globallookpress

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