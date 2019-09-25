Копия папы: в Сети обсуждают новые фотографии подросшего сына Меган Маркл

Малыш, который отправился с родителями в тур по Южной Африке, вел себя прекрасно, без страха общался с хозяевами резиденции — Десмондом Мпило Туту и его дочерью.

Десмонд Мпило Туту — лауреат Нобелевской премии, которая была вручена ему в 1984 году за борьбу с расовой дискриминацией.