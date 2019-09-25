Копия папы: в Сети обсуждают новые фотографии подросшего сына Меган Маркл

Маленький Арчи — сын 38-летней Меган Маркл и 35-летнего принца Гарри — уже готов составлять родителям компанию на деловых встречах. В эту среду королевское семейство поделилось фотографиями и видеороликом с визита к архиепископу Кейптауна.
Малыш, который отправился с родителями в тур по Южной Африке, вел себя прекрасно, без страха общался с хозяевами резиденции — Десмондом Мпило Туту и его дочерью.
Десмонд Мпило Туту — лауреат Нобелевской премии, которая была вручена ему в 1984 году за борьбу с расовой дискриминацией.
Подписчики блога королевской семьи отмечают, что малыш — просто копия папы.
Фото: Joe Shelley Imapress/globallookpress
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Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram, eastnews, globallookpress
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