Женщины рассказали, как относятся к мужским проверкам.

Основа крепких отношений — доверие. Но что происходит, когда мужчина начинает вас проверять или еще каким-то образом ограничивать свободу? Исследование, в котором приняли участие 496 жительниц крупных городов России, основная часть которых находилась в возрасте 25 - 35 лет (57%) и состояла в отношениях более 1 года (59%), показало: нарушение личных границ в большинстве случаев закончится плачевно.

Чаще всего женщин бесит, когда мужчина пытается найти компромат в их телефоне: 29% назвали это самым раздражающим. Особенно это возмущает в первый год отношений (35%), в парах «со стажем» все становится немного проще: после 5 лет отношений количество возмущенных сокращается до 23%.

«Важно, чтобы партнеры в паре помнили о том, что личное пространство необходимо каждому человеку. Соблюдение границ и взаимное уважение — основа крепких отношений. Как правило, человек нервничает, когда берут его телефон не потому, что там есть какой-то компромат, а потому что это вторжение в личное пространство», — объяснила это явление психолог, эксперт Тренинг-центра «СЕКС.РФ» Марина Снегирева.

25% опрошенных раздражает, если мужчина не советуется с ними в принятии решений, 20% возмущают советы по дому, а вот постоянный контроль не выносит лишь 20%. 6% опрошенных не нравится, когда берут их вещи.

Фото: globallookpress