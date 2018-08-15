Контактная линза потерялась в глазу британки и была найдена через 28 лет

Врачи одной из клиник шотландского городка Данди нашли исчезнувшую линзу в глазу 42-летней пациентки спустя 28 лет после ее потери. Почти все это время женщина не подозревала, что в ее глазу находится инородный предмет и обратилась к врачам только через полгода борьбы с отеками и раздражением века.

«В мягких тканях над верхним сводом конъюнктивы мы нашли кисту. Визуально веко было здорово, без следов каких-либо травм. Киста разорвалась во время извлечения и из нее выпала контактная линза», — рассказала офтальмолог Хэлен Маргатройд журналу Science Alert.

Кисту диаметром около шести миллиметров в верхнем веке изначально обнаружили с помощью МРТ. Возможно, врач говорит об осколке, который стал причиной ее образования.