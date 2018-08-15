Контактная линза потерялась в глазу британки и была найдена через 28 лет

Врачи одной из клиник шотландского городка Данди нашли исчезнувшую линзу в глазу 42-летней пациентки спустя 28 лет после ее потери. Почти все это время женщина не подозревала, что в ее глазу находится инородный предмет и обратилась к врачам только через полгода борьбы с отеками и раздражением века.
«В мягких тканях над верхним сводом конъюнктивы мы нашли кисту. Визуально веко было здорово, без следов каких-либо травм. Киста разорвалась во время извлечения и из нее выпала контактная линза», — рассказала офтальмолог Хэлен Маргатройд журналу Science Alert.
Кисту диаметром около шести миллиметров в верхнем веке изначально обнаружили с помощью МРТ. Возможно, врач говорит об осколке, который стал причиной ее образования.
Мать пациентки, изрядно удивившейся этой находке, так как она не пользовалась линзами почти 30 лет, вспомнила, что последний раз дочь осила линзы в 14-летнем возрасте и перестала их надевать после того, как во время игры в бадминтон ей в глаз попал воланчик. Тогда линзу не нашли и решили, что она выпала и потерялась, передает «Лента.ру».
Врачи отмечают, что подобные неприятности случаются крайне редко, и практически исключаются посредством обращения к врачу после травмы для тщательного осмотра глаз.
Фото: globallookpress