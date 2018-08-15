logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Контактная линза потерялась в глазу британки и была найдена через 28 лет

В Великобритании женщина почти 30 лет прожила с линзой в глазу.

Врачи одной из клиник шотландского городка Данди нашли исчезнувшую линзу в глазу 42-летней пациентки спустя 28 лет после ее потери. Почти все это время женщина не подозревала, что в ее глазу находится инородный предмет и обратилась к врачам только через полгода борьбы с отеками и раздражением века.

«В мягких тканях над верхним сводом конъюнктивы мы нашли кисту. Визуально веко было здорово, без следов каких-либо травм. Киста разорвалась во время извлечения и из нее выпала контактная линза», — рассказала офтальмолог Хэлен Маргатройд журналу Science Alert.

Кисту диаметром около шести миллиметров в верхнем веке изначально обнаружили с помощью МРТ. Возможно, врач говорит об осколке, который стал причиной ее образования.

Мать пациентки, изрядно удивившейся этой находке, так как она не пользовалась линзами почти 30 лет, вспомнила, что последний раз дочь осила линзы в 14-летнем возрасте и перестала их надевать после того, как во время игры в бадминтон ей в глаз попал воланчик. Тогда линзу не нашли и решили, что она выпала и потерялась, передает «Лента.ру».

Врачи отмечают, что подобные неприятности случаются крайне редко, и практически исключаются посредством обращения к врачу после травмы для тщательного осмотра глаз.

Фото: globallookpress

Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Из скромной брюнетки в роковую блондинку: многодетная мама Глафира Тарханова удивила фанатов новым образом
Постройневшая Юлия Проскурякова показала модницу дочь
«Подлая и жадная»: подруга Елены Степаненко подробно рассказала об ее отношениях с мужем
3 варианта летнего маникюра для настоящих леди
Ксения Собчак попала впросак в платье за 45 тысяч рублей
«Мать проговорилась»: в Сети обсуждают беременность молодой помощницы 72-летнего Евгения Петросяна