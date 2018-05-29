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Константин Эрнст заплатит штраф из-за Дианы Шурыгиной

Приставы пытаются взыскать с Константина Эрнста штраф из-за передач с Дианой Шурыгиной.

Шоу с участием изнасилованной Дианы Шурыгиной возмущали многих. По мнению телезрителей, программы такого плана не должны демонстрироваться в эфире. Как оказалось, общественность была права: Константина Эрнста обязали выплатить штраф, так как указанные эфиры «Пусть говорят» нарушали закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

Инициаторами обращений в правоохранительные органы стали блогеры и пользователи социальных сетей. Шквал жалоб стал поводом возбудить дело в суде и даже вынести решение.

«В самих выпусках описывается сексуальное насилие над семнадцатилетней Дианой Шурыгиной, при этом сострадание к жертве насилия у общественности не возникает. Наоборот, многие участники телепрограммы становятся на сторону насильника. <...> В передаче демонстрируется видео, на котором Диана Шурыгина в компании молодых людей едет в автомобиле и один из участников видео говорит, что "Диана бухущая в хлам. Упоротая". Самой Дианой не отрицается этот факт и не выражается какое-то негативное отношение к происходящему на видео. Также одна из участниц телепрограммы говорит: "Все подростки пьют, честно, большинство подростков пьют, гуляют с людьми молодыми, это нормально". Никто из участников программы ей не возразил. Таким образом, данная информация способна вызвать у детей желание употребить алкогольную продукцию, что является нарушением», — цитирует постановление «Собеседник».

СМИ сообщили, что Даниловский отдел судебных приставов завел исполнительное производство на генерального директора Первого канала. Он должен выплатить штраф в размере... 5 тысяч рублей. Однако, отмечает издание, если он не сделает этого в ближайшие 2,5 года, сумма будет списана, так как срок исковой давности истечет.

Фото: instagram

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