«Сегодня очень счастливый день»: Собчак и Мороз поздравили Богомолова с должностью худрука Театра на Малой Бронной

В новом театральном сезоне режиссер Коснтантин Богомолов возглавит Театра на Малой Бронной. На посту худрука он сменит Сергея Голомазова, который уедет работать в рижский театр.

Богомолова уже представили творческому коллективу. «Этот сезон последний для Сергея Голомазова. Мы решили предложить этот пост Константину Юрьевичу Богомолову», - приводит агентство ТАСС слова руководителя департамента культуры Москвы Александра Кибовского.