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«Сегодня очень счастливый день»: Собчак и Мороз поздравили Богомолова с должностью худрука Театра на Малой Бронной

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Константин Богомолов и Дарья Мороз (на заднем плане)

Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look press
Режиссера Константина Богомолова представили творческому коллективу театра.

В новом театральном сезоне режиссер Коснтантин Богомолов возглавит Театра на Малой Бронной. На посту худрука он сменит Сергея Голомазова, который уедет работать в рижский театр.

Богомолова уже представили творческому коллективу. «Этот сезон последний для Сергея Голомазова. Мы решили предложить этот пост Константину Юрьевичу Богомолову», - приводит агентство ТАСС слова руководителя департамента культуры Москвы Александра Кибовского.

С театром Богомолов уже сотрудничал. Здесь в 2007 году он поставил один из первых своих спектаклей «Много шума из ничего». 43-летний режиссер обладатель многих престижных театральных премий – «Золотая маска», «Чайка» и других.

Константин Богомолов с дочкой Аней

Но в последнее время его имя появляется в светской хронике не только в связи с его творческими успехами, но и из-за романа с телеведущей Ксенией Собчак, с которой он состоит в отношениях уже несколько месяцев.

Константин Богомолов и Ксения Собчак

Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look press

Константин Богомолов был женат на актрисе Дарье Мороз, с которой у него растет дочь Аня. Собчак несколько лет была замужем за Максимом Виторганом, но ушла от него к Богомолову.

Кстати, 29 мая в Instagram Ксении Собчак появился загадочный пост. Она написала, что сегодня особенный день. Связано ли это с новостями о ее любимом мужчине, телеведущая не уточнила. Но в комментариях Собчак даже поздравили с помолвкой.

Поздравила Константина с новой должностью и его экс-супруга Дарья Мороз. В Instagram она опубликовала фото Богомолова с Олегом Табаковым. «Я думаю,что ОлегПалыч сейчас очень был бы горд и рад!! Поздравляю,КЮ @konbog75 и поздравляю театр на Малой Бронной!!! Это ура!!», - написала Дарья Мороз (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).

А вам нравится пара Собчак-Богомолов?

Текст: Галина Нежнева

Фото: Instagram, пресс-служба, Ekaterina Tsvetkova, Komsomolskaya Pravda/ Global Look press

Видео: Instagram

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