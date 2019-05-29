«Сегодня очень счастливый день»: Собчак и Мороз поздравили Богомолова с должностью худрука Театра на Малой Бронной

В новом театральном сезоне режиссер Коснтантин Богомолов возглавит Театра на Малой Бронной. На посту худрука он сменит Сергея Голомазова, который уедет работать в рижский театр.
Богомолова уже представили творческому коллективу. «Этот сезон последний для Сергея Голомазова. Мы решили предложить этот пост Константину Юрьевичу Богомолову», - приводит агентство ТАСС слова руководителя департамента культуры Москвы Александра Кибовского.
С театром Богомолов уже сотрудничал. Здесь в 2007 году он поставил один из первых своих спектаклей «Много шума из ничего». 43-летний режиссер обладатель многих престижных театральных премий – «Золотая маска», «Чайка» и других.
Но в последнее время его имя появляется в светской хронике не только в связи с его творческими успехами, но и из-за романа с телеведущей Ксенией Собчак, с которой он состоит в отношениях уже несколько месяцев.
Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look press
Константин Богомолов был женат на актрисе Дарье Мороз, с которой у него растет дочь Аня. Собчак несколько лет была замужем за Максимом Виторганом, но ушла от него к Богомолову.
Кстати, 29 мая в Instagram Ксении Собчак появился загадочный пост. Она написала, что сегодня особенный день. Связано ли это с новостями о ее любимом мужчине, телеведущая не уточнила. Но в комментариях Собчак даже поздравили с помолвкой.
Поздравила Константина с новой должностью и его экс-супруга Дарья Мороз. В Instagram она опубликовала фото Богомолова с Олегом Табаковым. «Я думаю,что ОлегПалыч сейчас очень был бы горд и рад!! Поздравляю,КЮ @konbog75 и поздравляю театр на Малой Бронной!!! Это ура!!», - написала Дарья Мороз (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).
А вам нравится пара Собчак-Богомолов?
Текст: Галина Нежнева
Фото: Instagram, пресс-служба, Ekaterina Tsvetkova, Komsomolskaya Pravda/ Global Look press
Видео: Instagram
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