Конор Макгрегор и его возлюбленная стали родителями во второй раз

Ирландский боец UFC Конор Макгрегор и его возлюбленная Ди Девлин стали родителями во второй раз. Новоиспеченный дважды папа опубликовал забавный кадр из роддома — спортсмена, держащего в одной руке автокресло с младенцем, а другой рукой старшего ребенка, сфотографировали со спины в коридоре клиники. «Отправляюсь домой с моими двумя здоровыми малышами и энергичной и также здоровой супермамой. Лучшее начало для 2019 года! Всем спасибо за хорошие пожелания!» — подписал фотографию Макгрегор.
Имя и пол новорожденного малыша пара пока не сообщает. Напомним, роман Конора Макгрегор и Ди Девлин начался в 2008 году. В мае 2017 года у пары родился сын Конор Джек Макгрегор-младший.
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Текст: Наталья Емельянова
Фото: Instagram
Видео: YouTube/Россия 24