Конор Макгрегор и его возлюбленная стали родителями во второй раз

Имя и пол новорожденного малыша пара пока не сообщает. Напомним, роман Конора Макгрегор и Ди Девлин начался в 2008 году. В мае 2017 года у пары родился сын Конор Джек Макгрегор-младший.

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Текст: Наталья Емельянова

Фото: Instagram

Видео: YouTube/Россия 24