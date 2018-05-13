Конфликт исчерпан? Милана Кержакова готовится увидеть сына

Подписчики дочери петербургского сенатора Вадима Тюльпанова, трагически скончавшегося в апреле 2017 года, поддержали молодую маму: «Дай бог вам и вашему сыночку счастья!!!!!!», «Это волшебная новость что вы снова будете со своим малышом», «Здорово, все почти на Вашей стороне Милана, а если есть такая крепкая поддержка, то всё будет хорошо!!!», «Милана будь сильной и смелой! Не бойся никого», «Милана, удачи вам! Не бросайте сыночка, боритесь! Правда всегда на стороне мамы. Без матери ребенок не будет счастливым!».

Стоит отметить, что блогер Лена Миро, известная своими острыми постами на злободневные темы в «Живом Журнале», не осталась в стороне от этой ситуации. Лена открыто заняла позицию Миланы: «Преступление -- украсть у матери сына, как это сделал хам Кержаков. Как только у Миланы умер отец, который мог её защитить, Кержаков оборзел вконец. Сейчас он просто забрал у женщины сына. Это неправильно. Так быть не должно» (Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.).