«Конечно, это топ-новость»: мама Ольги Бузовой прокомментировала ее беременность

Ольга Бузова не скрывает, что давно мечтает стать мамой. Однако пока у звезды нет возлюбленного, да и ее прекрасная фигура не меняется — девушка лишь стройнеет. Но некоторые поклонники все же запустили слухи о беременности Ольги, разглядев в новом видеоролике ее якобы округлившийся живот. Журналисты радио «Комсомольская правда» обратились за комментарием к маме певицы Ирине Александровне, и она оригинально ответила на все вопросы.

«Личная жизнь — это пространство каждого. Я даже не стану унижать дочку этими вопросами. Все зарабатывают, как могут: Бузова беременна! Конечно, топ-новость. Но это бред, и я никак не могу это комментировать», — заявила родительница звезды.