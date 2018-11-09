logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Конечно, это топ-новость»: мама Ольги Бузовой прокомментировала ее беременность

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 8

Ольга Бузова с сестрой, мамой и бабушкой

Arrows-left
Arrows-right
Reload
В Сети появились слухи, что 32-летняя Ольга Бузова ждет первенца. За комментариями журналисты обратились к маме певицы и телеведущей.

Ольга Бузова не скрывает, что давно мечтает стать мамой. Однако пока у звезды нет возлюбленного, да и ее прекрасная фигура не меняется — девушка лишь стройнеет. Но некоторые поклонники все же запустили слухи о беременности Ольги, разглядев в новом видеоролике ее якобы округлившийся живот. Журналисты радио «Комсомольская правда» обратились за комментарием к маме певицы Ирине Александровне, и она оригинально ответила на все вопросы.

«Личная жизнь — это пространство каждого. Я даже не стану унижать дочку этими вопросами. Все зарабатывают, как могут: Бузова беременна! Конечно, топ-новость. Но это бред, и я никак не могу это комментировать», — заявила родительница звезды.

Более того, мама Ольги пока не видит рядом с ней достойного мужчину, который мог бы стать отцом ее ребенка: «Пусть их перечень растет. Но если мои дочери захотят иметь детей, я буду рада за них. Сейчас Оля вся в работе. Аки пчела». Напомним, Ирина Александровна очень переживала, когда старшая дочь рассталась с победителем шоу «Замуж за Бузову» Денисом Лебедевым. Как выяснилось, бизнесмен из Суздаля обманывал Ольгу.

Фото и видео: Instagram

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...