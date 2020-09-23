passion.ru

Кондуктор, выгнавший ребенка из автобуса, ответит за свою халатность перед властями города

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 6

Фото: pixabay.com

Школьник потерялся в Южно-Сахалинске после того, как его из общественного транспорта выгнал кондуктор, сообщает администрация города.

Ученик начальной школы на автобусе ехал домой после тренировки. По дороге он уснул и проехал свою остановку.

«На конечной остановке кондуктор заставила мальчика покинуть салон, так как по инструкции нельзя совершать разворот с пассажирами», — рассказали в администрации. Автобус снова вышел на маршрут, вернулся ли ребенок в салон, никто из взрослых не проконтролировал.

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 4

Фото: Global Look Press

Когда мальчик вовремя не пришел домой, родители забили тревогу. Дозвониться до него по сотовому телефону не удалось. Несовершеннолетнего отыскали только спустя несколько часов.

Согласно данным мэрии, с сотрудниками автотранспортного предприятия провели инструктаж по взаимодействию с несовершеннолетними пассажирами. Кондуктора, высадившего мальчика, накажут.

Напомним, в июне Госдума России одобрила в первом чтении законопроект о введении запрета высаживать детей из общественного транспорта за отсутствие проездного билета. Нормы предполагают отмену требования покинуть общественный транспорт для несовершеннолетних до 16 лет, передвигающихся без сопровождения взрослых.

Фото: Global Look Press

Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!