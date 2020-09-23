Кондуктор, выгнавший ребенка из автобуса, ответит за свою халатность перед властями города
Фото: pixabay.com
Ученик начальной школы на автобусе ехал домой после тренировки. По дороге он уснул и проехал свою остановку.
«На конечной остановке кондуктор заставила мальчика покинуть салон, так как по инструкции нельзя совершать разворот с пассажирами», — рассказали в администрации. Автобус снова вышел на маршрут, вернулся ли ребенок в салон, никто из взрослых не проконтролировал.
Фото: Global Look Press
Когда мальчик вовремя не пришел домой, родители забили тревогу. Дозвониться до него по сотовому телефону не удалось. Несовершеннолетнего отыскали только спустя несколько часов.
Согласно данным мэрии, с сотрудниками автотранспортного предприятия провели инструктаж по взаимодействию с несовершеннолетними пассажирами. Кондуктора, высадившего мальчика, накажут.
Напомним, в июне Госдума России одобрила в первом чтении законопроект о введении запрета высаживать детей из общественного транспорта за отсутствие проездного билета. Нормы предполагают отмену требования покинуть общественный транспорт для несовершеннолетних до 16 лет, передвигающихся без сопровождения взрослых.
Фото: Global Look Press
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