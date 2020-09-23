Кондуктор, выгнавший ребенка из автобуса, ответит за свою халатность перед властями города

Ученик начальной школы на автобусе ехал домой после тренировки. По дороге он уснул и проехал свою остановку.

«На конечной остановке кондуктор заставила мальчика покинуть салон, так как по инструкции нельзя совершать разворот с пассажирами», — рассказали в администрации. Автобус снова вышел на маршрут, вернулся ли ребенок в салон, никто из взрослых не проконтролировал.